В Карелии выберут книгу года

За звание «Лучшая книга года Республики Карелия» будут бороться 48 книг.

В Национальной библиотеке 14 марта состоится официальное открытие выставки «Книга года Республики Карелия», которая ежегодно является началом одноименного республиканского конкурса. Всего на конкурс поступило более 100 заявок от различных карельских издательств и организаций. Лучшую книгу выберут из 48-ми изданий, сообщается на сайте правительства республики.

На выставке в Национальной библиотеке представлены книги, брошюры, авторефераты диссертаций, изопродукция. В конкурсе участвует книжная продукция, изданная на территории республики и поступившая в Книжную палату Республики Карелия в качестве обязательного экземпляра c 1 января по 31 декабря 2021 года. Это краеведческая, производственная, учебная, деловая литература, произведения карельских писателей, книги для детей, литература на национальных языках и др. Всего на выставке представлено 318 изданий.

За время работы выставки издания 2021 года оценят эксперты, а все желающие смогут проголосовать за понравившуюся книгу, по итогам голосования вручат приз «Читательская симпатия». Отдать свой голос за книгу можно, посетив виртуальную выставку «Книга года — 2021» до 20 апреля на сайте Национальной библиотеки республики.

Конкурс определит победителей в номинациях: «Карелия = Karjala», «Искусство книги», «Классная книга», «Свет науки», «Читать и перечитывать», «Мой край и его люди».

Книга, получившая наибольшее количество премий в разных номинациях, удостаивается звания «Книга года Республики Карелия — 2021».

Выставка будет работать в Национальной библиотеке до 27 марта.

Подведение итогов XXII конкурса и награждение книг-победителей традиционно пройдет в международный день книги и авторского права, 23 апреля, в Национальной библиотеке.