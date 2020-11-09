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В Карелии выбрали лучших воспитателей

Новости. Общество
18:00, 10 Ноября 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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Названы имена победителей республиканского этапа VIII Всероссийского конкурса "Воспитатели России".

С 10 сентября по 31 октября в Карелии проходил республиканский этап VIII Всероссийского конкурса "Воспитатели России". В ежегодном профессиональном состязании приняли участие 64 конкурсанта, представляющие дошкольные учреждения карельской столицы и районов республики, сообщили в администрации Петрозаводска.

По итогам регионального этапа 12 петрозаводских педагогов стали победителями и призерами. В числе лучших:

- заведующая детского сада № 99 Ирина Тикка (1 место) и заведующая детского сада № 120 Любовь Алексеева (2 место) - номинация "Эффективный руководитель",

- педагог детского сада № 71 Татьяна Гапоненко (1 место) - номинация "Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией",

- педагоги детского сада № 108 Светлана Леонтьева (1 место) и детского сада № 63 Ирина Туренко (2 место) - номинация "Инклюзивное образование",

- педагоги детского сада № 87 Андрей Иванов (1 место), детского сада № 95 Наталья Белоусова, Ирина Мисюряева и Анастасия Чехонина (2 место, коллективная работа), детского сада № 5 Наталья Боркова (3 место) - номинация "Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников",

- педагог детского сада № 108 Татьяна Копоткина (3 место) - номинация "Верность профессии",

- педагог (музыкальный руководитель) детского сада № 20 Светлана Кобелева (3 место) - номинация "Лучший профессионал образовательной организации (из числа руководителей, представителей медицинского персонала, педагогических работников и специалистов в образовательных организациях)".

Организатором регионального этапа конкурса выступил Карельский институт развития образования. В состав экспертного жюри вошли опытные педагоги института, а также Петрозаводского государственного университета и общеобразовательных учреждений города.

Работы победителей направлены на всероссийский этап конкурса, который завершится 30 ноября.

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Комментарии

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Н - новый
2020-11-10 18:11:46
Опытные педагоги института развития образования :) Сват на брате, брат на свате, тещи, невестки и прочие зятья. Типа карельских учОных с Пушкинской. Макаренки с крупскими
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