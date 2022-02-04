В Карелии выявлено 548 случаев заражения омикроном

Роспотребнадзор Карелии опубликовал статистику по заболеваемости омикроном.

По данным ведомства на 7 февраля, при проведении выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от 953 больных новой коронавирусной инфекцией в республике выявлено 548 случая заболевания людей COVID-19, вызванной штаммом «Омикрон» (57,5%).

С начала пандемии лабораторно подтвержден коронавирус у 105131 человек, из них дети до 17 лет — 13267 (12,6%), лица старше 65 лет — 16348 (15,6%). Показатель заболеваемости составляет 17260,9 на 100 тыс. населения. За неделю темп прироста заболеваемости составил 48,6%.