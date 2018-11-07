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Новости. Экономика
11:56, 07 Ноября 2018
фото: pxhere.com / CC0 Public Domain

В Карелии вырастут тарифы на электричество

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Правительство Карелии ожидает роста тарифов на электроэнергию для населения в 2019 году от 2,2% до 5%.

Динамика роста тарифов зависит от того, какой из вариантов прогноза будет реализован на практике – базовый, консервативный или целевой. В каждом из них заложены различные сценарии социально-экономического развития Карелии, но даже самый благоприятный предполагает увеличение тарифов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2018-11-07 13:21:09
Так вроде низкие тарифы ПАО себя в заслугу приписывал . ,однако
Беня
2018-11-07 12:29:53
Тарифы на электрическую энергию для населения по-прежнему остаются одними из самых низких в Северо-Западном федеральном округе

Так мы оказывается жируем? Безобразие!
кир
2018-11-07 13:12:52
Беня, отказались от строительства АЭС под влиянием пламенного трибуна Белозерцева, царство ему небесное.
Гость
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