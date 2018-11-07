В Карелии вырастут тарифы на электричество

Правительство Карелии ожидает роста тарифов на электроэнергию для населения в 2019 году от 2,2% до 5%.

Динамика роста тарифов зависит от того, какой из вариантов прогноза будет реализован на практике – базовый, консервативный или целевой. В каждом из них заложены различные сценарии социально-экономического развития Карелии, но даже самый благоприятный предполагает увеличение тарифов.

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