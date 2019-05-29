В Карелии вырос объем индивидуального жилищного строительства

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Объем индивидуального жилищного строительства в Карелии за январь-апрель 2019 года увеличился на 46,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
За 4 месяца в республике было введено в эксплуатацию 557 индивидуальных жилых домов общей площадью 53,3 тысячи кв м.
Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства составила около 50%.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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