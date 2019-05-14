В Карелии вырос уровень преступности

Число зарегистрированных преступлений в республике выросло за первые четыре месяца, сообщает Карелиястат.

По информации службы государственной статистики, в январе-апреле число зарегистрированных преступлений составило 3997. Это на 2,6%, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2018 году за первые четыре месяца регистрировалось снижение количества преступлений на 0,3%.