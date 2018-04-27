В Карелии выросла очистка вредных выбросов в атмосферу

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Данные о динамике выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Карелии за последние 5 лет показывают рост объемов очистки таких веществ.
Это следует из пресс-выпуска Карелиястата "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по видам экономической деятельности в 2017 году".
Согласно официальной статистике, в 2013 году было уловлено и обезврежено 70,9 тыс. тонн загрязняющих веществ. Этот показатель увеличивался ежегодно, в том числе в кризисные 2014-2016 годы, а в 2017 году вырос до 105 тыс. тонн.
Подробнее об экологии читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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