В Карелии выросли объемы строительства жилья – Минстрой

И.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Александр Ломако заявил о росте объемов строительства жилья в регионе в 2018 году на 19%.

"По направлению отрасли строительства наблюдается рост сегодня объемов ввода жилья на уровне 19% по отношению к уровню 2017 года", - сказал Ломако на заседании карельского правительства.

По его словам, увеличение идет по линии индивидуальных застройщиков – более, чем на 45%, пишут "Вести Карелии".