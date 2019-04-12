В Карелии выросли объемы строительства жилья – Минстрой

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И.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Александр Ломако заявил о росте объемов строительства жилья в регионе в 2018 году на 19%.
"По направлению отрасли строительства наблюдается рост сегодня объемов ввода жилья на уровне 19% по отношению к уровню 2017 года", - сказал Ломако на заседании карельского правительства.
По его словам, увеличение идет по линии индивидуальных застройщиков – более, чем на 45%, пишут "Вести Карелии".
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