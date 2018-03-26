В Карелии выросли объемы строительства

За январь-февраль введено 265 квартир.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в Карелии в январе-феврале 2018 года вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

В денежном выражении объем строительства за 2 месяца 2018 года составил 1,4 млрд рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".