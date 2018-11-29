В Карелии выросли цены на автомобили

Средняя стоимость новых автомобилей отечественных и иностранных брендов в Карелии за неделю выросла на 2-6 тысяч рублей, что подтверждает заявления автодилеров о неизбежности роста цен из-за "скачков" курса доллара и евро.

По данным Карелиястата на 26 ноября средняя цена на автомобили отечественных марок выросла за неделю на 0,4% и достигла 523006 рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".