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В Карелии выросло число аварий с участием пьяных за рулем

Новости. Происшествия
09:15, 26 Января 2020
фото: © ИТАР-ТАСС
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В 2019 году зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция Карелии сообщает, что по вине пьяных водителей в 2019 году произошло 81 ДТП, в которых 18 человек погибли и 105 человек были травмированы.

В сравнении с 2018 годом число погибших в ДТП возросло с 17 до 18 человек, а число самих ДТП и пострадавших в них людей возросло на 17,3% и 11.2% соответственно, заявили в ГИБДД.

Для сравнения, в 2018 году по вине пьяных за рулем произошло 69 ДТП, в которых 17 человек погибли, а 94 человека получили травмы.

В 2019 году было зарегистрировано трагическое ДТП с участием водителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Так, 29 июля 28-летний водитель автомобиля "Chrysler", находясь в состоянии наркотического опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Skoda Octavia", который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 4 человека погибли.     

Ранее в ГИБДД Карелии назвали самые аварийные месяцы и дни в году.

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