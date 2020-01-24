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В ГИБДД Карелии назвали самые аварийные месяцы и дни в году

Новости. Происшествия
09:15, 25 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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Госавтоинспекция республики проинформировала, в какие дни недели и месяцы 2019 года происходило наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.

По информации ГИБДД, в минувшем году наибольшее число дорожных происшествий зарегистрировано в декабре (78 ДТП) и июле (76 ДТП), в июле также зафиксировано наибольшее число погибших и пострадавших в ДТП людей.

Менее аварийным месяцем стал апрель – в 33 ДТП один человек погиб и 46 человек получили травмы.

Наибольшее число дорожных происшествий зарегистрировано в декабре (78 ДТП) и июле (76 ДТП), в июле также зафиксировано наибольшее число погибших и пострадавших в ДТП людей.

Чаще всего аварии происходили по пятницам (119 ДТП) и субботам (115 ДТП). В эти же дни наибольшее число людей получили травмы. Наибольшее число погибших зарегистрировано по средам – 18 человек. По вторникам и четвергам в 2019 году произошло наименьшее число дорожных аварий – по 88 ДТП.

Чаще всего происшествия происходили в период времени с 17:00 до 18.00 (55 ДТП) и с 18:00 до 19.00 (53 ДТП). В этот же период времени регистрируется наибольшее число пострадавших в ДТП – 82 человека и 79 человек соответственно.

Наибольшее число погибших зарегистрировано с 14:00 до 15:00 (7 погибших), с 23:00 до 24:00 (8 погибших), сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что каждый второй пешеход в Петрозаводске попал в ДТП в 2019 году рядом с домом

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