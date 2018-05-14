В Карелии выросло число вакансий для фрилансеров

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В международный День фрилансера, который отмечается 14 мая, аналитики HeadHunter по Северо-Западу представили результаты исследования, в каких профобластях чаще встречаются предложения о временной/проектной работе для жителей Карелии.
Число вакансий для специалистов, которые готовы взяться за временную или проектную работу, с февраля по апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 34%.
Подобная тенденция сохраняется, начиная с 2016 года. Тогда прирост к 2015 году в весенние месяцы составил 19%.
Для каких фрилансеров больше всего поступает предложений о работе, читайте в материал деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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