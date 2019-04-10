В Карелии выставили на продажу несколько турбаз и гостиниц

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Объявления о продаже объектов загородного отдыха появились в сети – стоимость недвижимости начинается от 5,5 млн рублей.
На сайте Avito появились объявления о продаже ряда объектов для ведения туристического бизнеса. Турбазы и гостиницы находятся за чертой Петрозаводска. Их стоимость колеблется от 5,5 млн рублей до 65 млн рублей.
За 6 млн рублей продается база отдыха на озере Сямозеро. Объект площадью 140 кв. метров располагается на расстоянии 65 километров от Петрозаводска.
Что еще из объектов продается в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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