В Карелии выставили на продажу несколько турбаз и гостиниц

Объявления о продаже объектов загородного отдыха появились в сети – стоимость недвижимости начинается от 5,5 млн рублей.

На сайте Avito появились объявления о продаже ряда объектов для ведения туристического бизнеса. Турбазы и гостиницы находятся за чертой Петрозаводска. Их стоимость колеблется от 5,5 млн рублей до 65 млн рублей.

За 6 млн рублей продается база отдыха на озере Сямозеро. Объект площадью 140 кв. метров располагается на расстоянии 65 километров от Петрозаводска.

Что еще из объектов продается в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".