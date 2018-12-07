В Карелии выживаемость бизнеса, созданного безработными за счет субсидий, снизилась до 70%

Сохранить свой бизнес, созданный за счет бюджетных субсидий в 2012-2017 годах, сумели 70% предпринимателей, которые получили такую поддержку, когда были безработными.

Более высокий показатель "выживаемости" бизнеса среди тех, кто создал его 2015-2017 годах. В начале октября свое дело продолжал вести 81% таких предпринимателей.

В 2018 году правительство Карелии усилило поддержку самозанятости безработных. Если в 2017 году организовать собственный бизнес за счет субсидий смогли 128 человек, то в 2018 году их число выросло до 384.

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