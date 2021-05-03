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В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем

Новости. Происшествия
11:22, 04 Мая 2021
фото: ГИБДД Карелии
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В Кондопожском районе произошло смертельное ДТП, погиб 39-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 3 мая, в 02.50 в Кондопожском районе, на 476 км федеральной автодороги «Кола», 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150», двигаясь в темноте, не заметил на проезжей части аварийный автомобиль Renault Kangoo, который после произошедшего несколько минут назад ДТП лежал на боку с выключенными фарами.

Водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на Renault и 39-летнего пешехода, который ранее являлся пассажиром Renault и находился рядом с автомобилем без светоотражающих элементов.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водителю "ВАЗ" первая доврачебная помощь была оказана сотрудниками Госавтоинспекции, которые применили специальную укладку-аптечку для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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