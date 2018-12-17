В Карелии за 3 года остановили работу 16 щебеночных предприятий

За последние 3 года в Карелии остановили свою деятельность 16 ГПК, которые были построены в 2007-2015 годах и на которых работало более 1,5 тысяч человек.

Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Чепик на заседании государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики.

"Как правило, эти предприятия являются градообразующими и расположены в монопрофильных населенных пунктах", – сказал Чепик, чьи слова цитирует пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".