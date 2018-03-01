В Карелии за два года планируется реконструировать две посадочные площадки

Власти Карелии планируют в течение двух лет произвести реконструкцию посадочных площадок, предназначенных для полетов самолетов и вертолетов.

Бюджетом республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено 6 млн рублей на подготовку документации проекта "Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории республики", сообщают "Вести Карелии".

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