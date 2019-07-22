Подписаться
Новости. Общество
16:09, 22 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

В Карелии за избиение сотрудника Росгвардии арестовали сына судьи

Загрузка...

Сын судьи Лахденпохского района арестован по обвинению в избиении сотрудника Росгвардии.

Мы уже сообщали о ЧП в Лахденпохье в ночь на 1 июля. Напомним, что тогда двое пьяных жителей города избили сотрудника Росгвардии. Потерпевшему были нанесены сильные удары в лицо, голову и живот. По этому факту карельским Следственным комитетом в отношении обоих напавших на стража правопорядка мужчин возбуждено уголовное дело по статье 318 часть 2 УК России: "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношения представителя власти". Наказание в данном случае – до десяти лет лишения свободы.

"Столице на Онего" стали известны имена обидчиков сотрудника Росгвардии. Это Дмитрий Каменев, 1994 года рождения, сын судьи Лахденпохского районного суда Анатолия Каменева, и его приятель Даниил Рютчиев, годом младше. Оба они нигде не работают, во всяком случае, официально.

В настоящее время, по информации следствия, Рютчиев находится под подпиской о невыезде, а Каменев арестован судом на два месяца. Более строгая мера пресечения ему избрана потому, что ранее Дмитрий Каменев уже имел проблемы с законом. Как нам неофициально сообщили в суде, в 2015 году он привлекался к уголовной ответственности за побои, а тремя годами позже был судим за избиение полицейского.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-07-22 16:30:17
Типичное поведение сыночка-мажора которому уже сходило с рук подобное преступление. Безнаказанность порождает вседозволенность.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
16.07.2019, 13:09
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают
18.07.2019, 16:19
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся"
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
19.07.2019, 10:52
ВИДЕО: В драке у одного из клубов Петрозаводска серьезно пострадал молодой человек

Аналитика

Сегодня 15:48
Обществоведение
Сын судьи оказался за решеткой
Сына судьи Лахденпохского района арестовали за избиение сотрудника Росгвардии.
О скандалах, лжи и выживании 3
Сегодня 11:25
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 2
19.07.2019 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 14
16.07.2019 13:09
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:58
Личное мнение
"Мы, конечно, убились и морально, и физически" 3
Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму.
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
18.07.2019 16:19
Себе дороже 2
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья
18.07.2019 11:31
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»