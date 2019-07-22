В Карелии за избиение сотрудника Росгвардии арестовали сына судьи

Сын судьи Лахденпохского района арестован по обвинению в избиении сотрудника Росгвардии.

Мы уже сообщали о ЧП в Лахденпохье в ночь на 1 июля. Напомним, что тогда двое пьяных жителей города избили сотрудника Росгвардии. Потерпевшему были нанесены сильные удары в лицо, голову и живот. По этому факту карельским Следственным комитетом в отношении обоих напавших на стража правопорядка мужчин возбуждено уголовное дело по статье 318 часть 2 УК России: "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношения представителя власти". Наказание в данном случае – до десяти лет лишения свободы.

"Столице на Онего" стали известны имена обидчиков сотрудника Росгвардии. Это Дмитрий Каменев, 1994 года рождения, сын судьи Лахденпохского районного суда Анатолия Каменева, и его приятель Даниил Рютчиев, годом младше. Оба они нигде не работают, во всяком случае, официально.

В настоящее время, по информации следствия, Рютчиев находится под подпиской о невыезде, а Каменев арестован судом на два месяца. Более строгая мера пресечения ему избрана потому, что ранее Дмитрий Каменев уже имел проблемы с законом. Как нам неофициально сообщили в суде, в 2015 году он привлекался к уголовной ответственности за побои, а тремя годами позже был судим за избиение полицейского.

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