В Карелии за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 98 детей

При этом заразились коронавирусной инфекцией в республике 56 несовершеннолетних.

Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, за минувшие сутки от коронавируса выздоровел 91 ребенок в Карелии. Число выздоровевших детей за все время достигло 7675.

За сутки коронавирус был выявлен у 56 детей в Карелии. При этом сутками ранее, 20 октября, было выявлено 98 инфицированных, а 19 октября — 96 детей.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом детей в республике достигло 8127 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 384 новых случаев заражения, зарегистрирована две смерти, выздоровели 291 пациент.