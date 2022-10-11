В Карелии за неделю 13 человек заболели ОРВИ и попали в больницу

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения республики выше эпидемического порога на 19,8%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Карелии.

В республике зарегистрировано 5993 случая заболеваний ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 19,8%, в основном за счет возрастной группы 15 лет и старше. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 11,5%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3148 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 11,5%.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность 4 классов в двух школах Петрозаводска, а также в Кемском и Прионежском районах.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 13 человек.