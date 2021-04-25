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В Карелии за неделю 5686 человек заболели ОРВИ – пятеро госпитализированы

Новости. Общество
16:36, 26 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Карелии превышена, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5686 случаев заболевания ОРВИ.. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 3,8% (+209 случаев).

Превышение среднемногонедельного уровня отмечается в Беломорском (+9,0%) и Пряжинском районах (+6,0%).

В Петрозаводске за неделю с 19 по 25 апреля зарегистрировано 2839 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 3,8% (+103 случая).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность четырех классов в трех школах города.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 5 человек.

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Комментарии

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Изя
2021-04-26 16:49:07
Не понос в регионе , так золотухса ( типа юзер ) )))) :)
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