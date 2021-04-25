В Карелии за неделю 5686 человек заболели ОРВИ – пятеро госпитализированы

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Карелии превышена, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5686 случаев заболевания ОРВИ.. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 3,8% (+209 случаев).

Превышение среднемногонедельного уровня отмечается в Беломорском (+9,0%) и Пряжинском районах (+6,0%).

В Петрозаводске за неделю с 19 по 25 апреля зарегистрировано 2839 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 3,8% (+103 случая).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность четырех классов в трех школах города.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 5 человек.