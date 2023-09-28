В Карелии за неделю серьезно подорожал бензин

Цены на популярные марки топлива увеличились более, чем на 3%.

В Карелиястате привели данные по ценам за минувшую неделю за топливо. Изменения цен были выявлены в результате мониторинга с 19 по 25 сентября.

Как выяснилось, цена на бензин автомобильный марки АИ-95 выросла на 3,1%, АИ-92 — 2,7%, АИ-98 и выше — 1,0%. Дизельное топливо стало дороже на 0,2%.

Напомним, по информации Карелиястата, в республике за минувшую неделю поднялись цены на яйца и картофель.