В сентябре в Карелии взлетели цены на яйца и картофель

Статистики привели данные очередного мониторинга цен.

По данным Карелиястата, с 19 по 25 сентября в Карелии на 4,3% выросли цены на картофель, на 3,6% — на помидоры. В то же время огурцы стали дешевле на 2,8%, яблоки — на 1,7%.

Очень серьезно подорожали яйца — на 5,7%. Дороже стали баранина, мороженая рыба, кура и соль. При этом от 2 да 4,4% подешевели сливочное масло, макароны и фруктово-ягодные консервы.

Среди медикаментов корвалол, левомеколь и поливитамины подорожали на 2,6%, 2,1% и 1,5% соответственно. Аллохол подешевел на 1,9%.