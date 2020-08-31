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В Карелии за неделю свыше 2,5 тысяч человек заболели ОРВИ

Новости. Общество
15:44, 31 Августа 2020
фото: © Depositphotos / Anna Subbotina
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В управлении Роспотребнадзора по Карелии опубликовали статистику заболеваемости ОРВИ в республике.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 2559 случаев заболевания ОРВИ.

Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 12,2%.  Превышение эпидемического порога произошло за счет населения от 15 лет и старше.  Среди детского населения в возрасте от 0 до 14 лет заболеваемость ниже эпидпорога.

На прошлой неделе заболело на 384 человека больше, чем на позапрошлой – больше на 17,6%.

При обследовании больных выделено 10 прочих респираторных вирусов (РС вирус – 1, риновирус – 7, сезонный коронавирус – 2).

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Комментарии

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zanoza
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