В Карелии за неделю свыше 2,5 тысяч человек заболели ОРВИ

В управлении Роспотребнадзора по Карелии опубликовали статистику заболеваемости ОРВИ в республике.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 2559 случаев заболевания ОРВИ.

Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 12,2%. Превышение эпидемического порога произошло за счет населения от 15 лет и старше. Среди детского населения в возрасте от 0 до 14 лет заболеваемость ниже эпидпорога.

На прошлой неделе заболело на 384 человека больше, чем на позапрошлой – больше на 17,6%.

При обследовании больных выделено 10 прочих респираторных вирусов (РС вирус – 1, риновирус – 7, сезонный коронавирус – 2).