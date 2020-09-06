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В Карелии за неделю зарегистрированы новые случаи боррелиоза и энцефалита

Новости. Общество
15:23, 07 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 27, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 3028 человек, из них детей – 786. Неделю назад было 3001  обращений (на 27 меньше).

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 18% от числа обратившихся.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 12 (+1) случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 (+2) случаев заболевания клещевым боррелиозом.

За прошедшую неделю зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой энцефалит (в Петрозаводске).

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