В Карелии за неделю зарегистрированы новые случаи боррелиоза и энцефалита

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 27, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 3028 человек, из них детей – 786. Неделю назад было 3001 обращений (на 27 меньше).

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 18% от числа обратившихся.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 12 (+1) случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 (+2) случаев заболевания клещевым боррелиозом.

За прошедшую неделю зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой энцефалит (в Петрозаводске).