В Карелии за несколько часов произошло два пожара

Горели неэксплуатируемые строения в Кемском и Сегежском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 17 апреля, в 22.52 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в п. Рабочеостровск на ул. Железнодорожной. В 1.20 пожар ликвидирован. В результате пожара повреждена стена на площади 8 кв м.

Ночью 18 апреля в 1.35 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом а пгт. Надвоицы на ул. Сегежской. В 1.40 пожар ликвидирован. Строение сгорело.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.