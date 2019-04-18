В Карелии за несколько часов произошло два пожара

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Горели неэксплуатируемые строения в Кемском и Сегежском районах, сообщили в МЧС Карелии.
В среду, 17 апреля, в 22.52 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в п. Рабочеостровск на ул. Железнодорожной. В 1.20 пожар ликвидирован. В результате пожара повреждена стена на площади 8 кв м.
Ночью 18 апреля в 1.35 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом а пгт. Надвоицы на ул. Сегежской. В 1.40 пожар ликвидирован. Строение сгорело.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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