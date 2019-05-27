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Новости. Экономика
10:13, 27 Мая 2019
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии за несколько месяцев появилось около 800 рабочих мест

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Предприятия и другие организации Карелии в первом квартале 2019 года создали 780 новых рабочих мест, что в 1,5 раза больше количества сокращенных работников.

Это следует из данных Карелиястата о движении работников в Республике Карелия за отчетный период.

Всего на работу было принято 7992 человека, а уволено – 7698. Из них 448 человек ушли из-за сокращения штатной численности, а остальные – по собственному желанию.

Подробности читайте  в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Lana
2019-05-27 12:34:22
А тут недавно писали что уровень безработицы в Карелии "зашкаливает". Что-то "подправили" статисты? Или думают, что память у нас короткая длиной в неделю.
Мизантроп
2019-05-27 12:43:37
Lana, Грибы пошли.
Lana
2019-05-27 12:48:48
Мизантроп,

Респект! ...и ягоды.
Американец
2019-05-27 11:23:31
конечно, магазины и ларьки открываются ежедневно
бюджет
2019-05-27 10:45:06
То что указали - это перекройка бюджета и штатной численности. А новые рабочие места - это новые заводы и фабрики! Назовите ? Где они ?
zanoza
2019-05-27 10:40:25
Рабочие места может быть и созданы, но попробуй на эти места устроиться.
Местный
2019-05-27 10:21:32
Количество безработных существенно увеличилось и при этом появилось 800 рабочих мест . Вывод , карелы тунеядцы , и Ленин зря верил в их счастливое будущее . Или Карелиястат врёт ? Или Ленин врал ?
кир
2019-05-27 10:49:38
Местный, пассионарии, вскормленные южным солнцем, берутся за любую работу. Высотки строят, на улицах торгуют, обувь чинят. Самобытные - нет. У первых детей много и смысл жизни есть. Вторым всё должны дать наготово как они считают.
Мизантроп
2019-05-27 10:26:47
Местный, Ленин льстил.
Гость
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