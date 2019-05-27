В Карелии за несколько месяцев появилось около 800 рабочих мест

Предприятия и другие организации Карелии в первом квартале 2019 года создали 780 новых рабочих мест, что в 1,5 раза больше количества сокращенных работников.

Это следует из данных Карелиястата о движении работников в Республике Карелия за отчетный период.

Всего на работу было принято 7992 человека, а уволено – 7698. Из них 448 человек ушли из-за сокращения штатной численности, а остальные – по собственному желанию.

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