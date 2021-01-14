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Отец четверых детей в Карелии отправится в колонию за пьяную езду

Новости. Общество
14:25, 15 Января 2021
фото: ГИБДД Карелии За 11 месяцев этого года пьяные водители устроили
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В Лоухском районе ранее судимый мужчина признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Лоухском районе 35-летний отец четверых детей признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже был судим за совершение аналогичных преступлений. Суд установил, что в один из дней августа прошлого года мужчина, употребив значительное количество крепкого алкоголя, сел за руль своего автомобиля и выехал на улицы поселка Чупа.

Спустя считанные минуты его остановил экипаж ДПС. В связи с явными признаками опьянения водителя отстранили от управления автомобилем. Результаты освидетельствования показали состояние опьянения, в 12 раз превышающее допустимую норму. При проверке по базам учета ГИБДД выяснилось, что нарушитель имеет три непогашенные судимости за аналогичные деяния, а с момента его освобождения из исправительной колонии не прошло и полугода.

Приговором Лоухского районного суда мужчине назначено 10 месяцев колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Также на три года он лишен прав на управление транспортными средствами.

 

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