В Карелии за сутки 11 человек с пневмонией попали в больницы

Летальных исходов от пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.
Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5250 пациентов, 123 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие 11 человек госпитализированы с пневмонией, смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
В оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. И судя по статистике, никто из умерших больных пневмонией ковидом не болел.
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