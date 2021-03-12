В Карелии за сутки 11 человек с пневмонией попали в больницы

Летальных исходов от пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5250 пациентов, 123 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие 11 человек госпитализированы с пневмонией, смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

В оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. И судя по статистике, никто из умерших больных пневмонией ковидом не болел.