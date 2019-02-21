В Карелии за сутки горели два автомобиля

Новости по теме
Загрузка...
Пожары произошли 20 февраля. Один из них - в Калевале, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 9.40 на ул. Парковой, 58 в Петрозаводске произошел пожар в легковом автомобиле Toyota Corolla. В результате поврежден моторный отсек на площади 2 кв м.
В 14.32 пожарно-спасательные подразделения Калевальского района привлекались для ликвидации пожара в автомобиле на ул. Советской, у д. 9. В 14.35 пожар ликвидирован. Площадь повреждения - 2 кв м.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Никто не пострадал на пожарах.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
14.02.2019, 10:33
14.02.2019, 10:42
18.02.2019, 09:35
14.02.2019, 17:01
16.02.2019, 09:25
14.02.2019, 21:05
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
18.02.2019 11:43
Личное мнение
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
12.02.2019 12:09
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
Медиа
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии