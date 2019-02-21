В Карелии за сутки горели два автомобиля

Пожары произошли 20 февраля. Один из них - в Калевале, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 9.40 на ул. Парковой, 58 в Петрозаводске произошел пожар в легковом автомобиле Toyota Corolla. В результате поврежден моторный отсек на площади 2 кв м.

В 14.32 пожарно-спасательные подразделения Калевальского района привлекались для ликвидации пожара в автомобиле на ул. Советской, у д. 9. В 14.35 пожар ликвидирован. Площадь повреждения - 2 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Никто не пострадал на пожарах.