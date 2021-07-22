В Карелии за сутки госпитализировали 9 больных коронавирусом в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики находится 721 пациент с коронавирусом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 29 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 174 жителей республики, из них непривитых - 170. Заболел 161 человек, в состоянии средней тяжести находится 41 пациент, 9 тяжелых и один больной госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходится лечение 721 больной коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, не может самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55662 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще две смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 715.

За сутки выздоровели еще 175 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52015 человек.