В Карелии за сутки коронавирус выявлен опять у 117 человек

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 30 октября составляет 6475, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 117 человек. Из этого числа заболевших – 91 человек, из них 47 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 62 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Кеми – 9 человек, в Питкярантском районе – 3 человека (Питкяранта – 2, поселок Салми – 1), в Лоухи – 1 человек, в Пудожском районе – 5 человек (Пудож – 4, деревня Кошуково – 1), в Костомукше – 1 человек, в Муезерском – 2 человека, в Сортавальском районе – 8 человек (Сортавала – 7, Туоксъярви – 1), в Прионежском районе – 5 человек (село Заозерье – 1, поселок Пай – 1, поселок Новая Вилга – 3), в Сегежском районе – 7 человек (Сегежа – 6, поселок Надвоицы – 1), в Пряжинском районе – 9 человек (поселок Чална – 8, село Крошнозеро – 1).

Выздоровел 4301 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 27 пациентов: в Петрозаводске – 17, в Лахденпохском районе – 3, в Кондопожском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Беломорском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1054,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1077,9 случая, по Северо-Западу – 1543,5.

Напомним, что 29 октября коронавирусом за сутки заболели тоже 117 человек. И 28 октября цифра инфицированных была такая же - 117.