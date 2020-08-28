В Карелии за сутки подтверждены 46 новых случаев заболевания COVID-19

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике превысило 3 тысячи человек.

Как сообщили в Оперативном штабе, за минувшие сутки 46 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 27 человек, в Кемском районе – 2 человека (поселок Кривой порог), в Беломорском районе – 2 человека (поселки Золотец и Новое Машезеро), в Медвежьегорске – 1 человек, в Костомукше – 7 человек, в Питкяранте – 2 человека, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 1, село Янишполе – 3).



Выздоровели 29 человек: в Петрозаводске – 20, в Костомукше – 5, в Суоярвском районе - 2, в Кемском районе – 1, в Питкярантском районе – 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 504,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 668,1 случая, по Северо-Западу – 668,2.

На сегодняшний день в Карелии общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 3098 человек. Выздоровело 2288 заболевших.

От коронавирусной инфекции умерло 29 человек.

Напомним, пожилая женщина скончалась от коронавируса в монопрофильном ковид-центре в Петрозаводске 28 августа.