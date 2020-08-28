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В Карелии за сутки подтверждены 46 новых случаев заболевания COVID-19

Новости. Общество
09:18, 29 Августа 2020
фото: Илья Тимин
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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике превысило 3 тысячи человек.

Как сообщили в Оперативном штабе, за минувшие сутки 46 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 27 человек, в Кемском районе – 2 человека (поселок Кривой порог), в Беломорском районе – 2 человека (поселки Золотец и Новое Машезеро), в Медвежьегорске – 1 человек, в Костомукше – 7 человек, в Питкяранте – 2 человека, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 1, село Янишполе – 3).

Выздоровели 29 человек: в Петрозаводске – 20, в Костомукше – 5, в Суоярвском районе - 2, в Кемском районе – 1, в Питкярантском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 504,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 668,1 случая, по Северо-Западу – 668,2.

На сегодняшний день в Карелии общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 3098 человек. Выздоровело 2288 заболевших.  

От коронавирусной инфекции умерло 29 человек.

Напомним, пожилая женщина скончалась от коронавируса в монопрофильном ковид-центре в Петрозаводске 28 августа.

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Комментарии

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кир
2020-08-29 09:57:17
Заражаются, а маски носить не хотят. Давно кнут не ходил по спине нашего мужика.
Гость
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