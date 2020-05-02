В Карелии за сутки семь человек попали в больницы с пневмонией

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 290 пациентов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"290 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+7 за сутки), 38 - умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); летальных случаев за сутки нет", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

По его данным, тесты на COVID -19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Ранее сообщалось, что всего за минувшие сутки в республике выявлено 4 новых случая заболевания Covid-19.