В Карелии за сутки сгорели хозпостройка и бытовка

Пожары произошли в Кондопожском и Лоухском районах 18 февраля, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.43 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке в д. Мянсельга. В 11.10 пожар ликвидирован.

В 22.52 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района привлекались для ликвидации пожара в бытовке в п. Сосновый на ул. Первомайской, 4. Спустя 28 минут огонь потушили.

Постройки сгорели полностью.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.