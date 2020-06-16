В Карелии за сутки сгорело более 16 гектаров леса

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 42 лесных пожара, сообщили в Минприроды Карелии.

Общая площадь пожаров составила 166,2 га.

За минувшие сутки в лесах Карелии новые пожары не обнаружены.

Зато 15 июня горели леса в Костомукше, Беломорском и Суоярвском районах на площади 16,6 га.

На пожарах были задействованы силы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов в количестве 18 человек.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии -8814-2-55-55-80.

Ранее сообщалось, что в республике ввели режим ограничения пребывания граждан в лесу.