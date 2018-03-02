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Новости. Криминал
15:42, 02 Марта 2018

В Карелии за сутки трижды пытались обокрасть торговые точки

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Сотрудники Росгвардии задержали четверых человек.

За минувшие сутки в двух магазинах Петрозаводска и одной торговой точке города Кемь пресечены попытки хищения товара, сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Кареии.

На сработку тревожной сигнализации выезжали группы задержания территориальных подразделений вневедомственной охраны. Общий ущерб - более 3000 рублей.

В числе похищенного не только продукты питания. Так, 33-летняя жительница столицы республики пыталась вынести из торгового зала ресивер стоимостью более 1500 рублей. Поскольку гражданке удалось испортить товар, и теперь реализовать его магазин не сможет, ей придется возмещать стоимость. Задержанные переданы сотрудникам полиции.

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