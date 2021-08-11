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В Карелии за сутки выздоровели 169 ковидных больных

Новости. Общество
09:36, 12 Августа 2021
фото: © Пресс-служба Департамента Здравоохранения / ТАСС

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Общее число выздоровевших коронавирусных больных составило в Карелии 54387 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 12 августа зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 745 человек.

COVID-19 был выявлен у 160 жителей Карелии, из них 160 не были привиты. Заболели 158 человек, в состоянии средней тяжести находятся 32 пациента, двое больных находятся в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 539 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), один пациент подключен к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 57972 человека.

За сутки выздоровели еще 169 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 54387 человек.

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Комментарии

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кир
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А вы боялись.
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