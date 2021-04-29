В Карелии задержали банду наркоторговцев – изъята тысяча доз

Одна из участниц наркогруппировки оказалась еще и воровкой, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии в ходе реализации оперативных материалов последовательно задержали шестерых подозреваемых в преступной деятельности. Фигуранты – жители Вологодской, Самарской, Омской и Иркутской областей в возрасте от 24 до 30 лет, среди них две женщины.

Установлено, что подозреваемые в интересах незаконного интернет-магазина через тайники-закладки распространяли синтетический наркотик. На территории Карелии они успели «поработать» непродолжительное время – при проведении спецоперации их задержали полицейские при силовой поддержке бойцов отряда «Гром». При личном досмотре, а также во время дальнейших обысков изъято свыше 400 граммов наркотических средств, что превышает 1 000 разовых доз.

В настоящее время все фигуранты заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по 20 эпизодам преступной деятельности. Подозреваемым грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении одной из фигуранток возбуждены уголовные дела по фактам имущественных преступлений. За время пребывания в Петрозаводске она совершила кражи телефона и денежных средств.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.