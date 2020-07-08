В Карелии задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать двух прохожих

В Сегеже мужчина обвиняется в покушениях на изнасилования, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 28 июня пьяный 40-летний местный житель на улице в Сегеже в течение нескольких часов совершил нападение сначала на одну незнакомую прохожую девушку, а затем на другую.

В обоих случаях он избил девушек и попытался изнасиловать.

Потерпевшие оказали ему сопротивление и смогли убежать.

Мужчина заключен под стражу.

Ведется следствие.

Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее разгоряченный житель Карелии изнасиловал знакомую.