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В Карелии задержали угонщиков с накладными усами

Новости. Криминал
15:53, 21 Октября 2021
фото: © Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Дело угонщиков с накладными усами отправили в суд Санкт-Петербурга – фигуранты были задержаны в Петербурге, Ленобласти и Карелии.

Полиция Петербурга завершила расследование деятельности организованной группы угонщиков. На дело преступники шли с дорогим оборудованием и хорошей маскировкой: в арсенале у них нашли накладные усы и резиновые маски, пишет «Фонтанка. ру».

Как сообщает 21 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17 ноября 2020 года сотрудники уголовного розыска при содействии СОБР «Гранит» Росгвардии задержали на территории Петербурга, Ленобласти и Карелии участников организованной группы, которая специализировалась на угонах дорогих автомобилей в Петербурге. Полицейские установили, что они похитили как минимум четыре автомобиля: Lexus NX200, Cadillac XT5, Toyota RAV4 и Lexus RX350. Все машины были оснащены системой бесключевого доступа.

Машины угонялись под заказ. Их перегоняли в гараж на Саперной улице в Пушкине, а затем меняли номерные агрегаты под заранее подготовленные документы. Автомобили с измененными номерами перегоняли как новые в регион заказчика. Общий ущерб от деятельности злоумышленников составил более 7 миллионов рублей. Lexus NX200 был найден и возвращен законному владельцу, остальные похищенные машины находятся в розыске.


Фото: © Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В группе были четко распределены роли и большое внимание уделялось конспирации. Машины вскрывали при помощи дорогостоящего оборудования, сканирующего радиосигнал охранных и противоугонных систем конкретных автомобилей.


Фото: © Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Между собой злоумышленники общались по мобильной связи, а для маскировки использовали парики, накладные усы, очки и другие средства, в ход шли даже маски с изображением человеческих лиц. Кроме того, руководитель группы организовал ее работу так, чтобы участники как можно меньше знали о деятельности друг друга.


Фото: © Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Перед судом предстанут три участника группы. В отношении них были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) и части 2 статьи 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Двоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, третий содержится под стражей.

Уголовное дело направили в Московский районный федеральный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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Саныч
2021-10-21 16:34:18
Наш командир по вечерам искал хулиганов?
антинытик
2021-10-21 16:01:36
Заноза в шоке. Пенсы в мусорных баках еду ищут, а эти лексусы воруют дорогостоящим оборудованием.
Гость
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