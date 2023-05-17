В Карелии зафиксировали 108 нарушений, связанных с трудовыми мигрантами

В республике возбудили два уголовных дела о незаконной постановке на учет, сообщили в МВД Карелии.

Оперативно-профилактические мероприятия под названием «Хостел» провели сотрудники МВД Карелии.

Полицейские проверяли мини-гостиницы, в которых размещаются мигранты. Всего было проверено 94 гостиниц, 160 мест компактного проживания иностранцев, и 386 объектов, где предположительно использовался труд иностранных работников.

Было выявлено 108 административных нарушений, в том числе режима пребывания в России, а также правил привлечения иностранных работников.

Сотрудники ГИБДД пресекли 15 нарушений, допущенных иностранными водителями.

Кроме того, по итогам проверки суды вынесли 4 решения о выдворении из пределов России и 7 решений о запрете въезда иностранца на территорию РФ.

Кроме того, было возбуждено два уголовных дела о постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания.