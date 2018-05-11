В Карелии зафиксировали рост цен на проживание в гостиницах

Средняя стоимость проживания в гостиницах Карелии, снизившаяся в 2017 году до 5-летнего минимума, снова начала расти в 2018 году.

Это следует из статистического сборника "Республика Карелия в цифрах", выпущенного Карелиястатом, и отчета о средних ценах на товары и услуги за март 2018 года.

В 2017 году цены упали, в среднем, до 1223 рублей в сутки, а в марте 2018 года подросли до 1229 рублей.

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