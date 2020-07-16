В Карелии зафиксирован двукратный рост числа вакансий от малого бизнеса

Представители малого бизнеса в начале лета стали активнее искать новых сотрудников, показывает статистика сайта "HeadHunter".

Число предложений о работе от компаний из сегмента малого бизнеса в Карелии в июне увеличилось на 113% по сравнению с маем.

С марта по июнь представители малого бизнеса разместили на hh.ru более 1 180 вакансий, из них 490 предложений о работе были открыты в июне, таким образом, на одного такого работодателя в среднем приходилось 2,4 вакансии.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".