В Карелии зафиксирован рост ИЖС в 2,5 раза

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Ввод жилых домов за счет индивидуального жилищного строительства в Карелии в I квартале 2018 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
В январе-марте 2018 года было введено в эксплуатацию 28,2 тыс. кв. метров жилья, построенного в рамках ИЖС. Это 282 квартиры.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карели".
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