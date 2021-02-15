В Карелии зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ – за неделю инфекция выявлена у 5872 человек

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5872 случая заболевания ОРВИ, сообщили управлении Роспотребнадзора Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 1,7%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 550 человек.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2673 случая заболевания ОРВИ.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 14-ти классов в девяти школах Петрозаводска.

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделяется сезонный коронавирус, вирусов гриппа не обнаружено.

С 8 по 14 февраля заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднемногонедельного уровня в 3,2 раза.

По данным ведомства, количество заболевших внебольничной пневмонией больше, чем на предыдущей неделе на 21 случай. Количество госпитализированных с данным заболеванием составило 262 человека.