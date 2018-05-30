В Карелии зафиксировано снижение тарифов на отопление и горячую воду

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Сокращение тарифов на отопление в Карелии за 4 месяца 2018 года составило, в среднем, 2,5%, горячее водоснабжение – 2%.
Это следует из доклада Карелиястата о социально-экономическом положении республики за январь-апрель 2018 года.
Тариф на отопление снизился до 2232,30 рубля за Гкал, горячее водоснабжение – до 164,65 рубля за кубометр.
На какие услуги тариф, наоборот, возрос, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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