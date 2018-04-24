В Карелии зафиксированы первые в этом году случаи укусов клещей

Управление Роспотребнадзора по Карелии сообщило о первых в этом году случаях укусов клещей, один из них – в Петрозаводске.

По данным ведомства, первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 17 апреля на территории Олонецкого района.

"На 20.04.2018г. зарегистрировано 2 обращения по присасыванию клещей, в т.ч. 1 в г.Петрозаводске", - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили порядка 3,1 тысячи человек, в том числе 725 детей.