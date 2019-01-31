В Карелии заключили незаконные контракты в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"

Антимонопольная служба выявила признаки нарушения законодательства при реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в одном из районов Карелии.

В конце 2018 года в конкурентное ведомство поступила информация о возможном нарушении администрацией Ледмозерского сельского поселения антимонопольного законодательства при реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает сайт УФАС по Карелии.

Антимонопольная служба установила, что для выполнения работ в рамках этого проекта администрация сельского поселения заключила 35 контрактов без проведения торгов с единственным подрядчиком – индивидуальным предпринимателем. Сумма каждого контракта – до 100 тысяч рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".